Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam quase 2 kg de entorpecentes no bairro São Judas Tadeu, na região sudeste de São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (14) e resultou também na prisão de três homens em flagrante por tráfico de entorpecentes.

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