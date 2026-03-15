Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam quase 2 kg de entorpecentes no bairro São Judas Tadeu, na região sudeste de São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (14) e resultou também na prisão de três homens em flagrante por tráfico de entorpecentes.
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A equipe patrulhava o bairro por volta das 15h, quando avistou os três suspeitos em um veículo em prática de tráfico, segundo a PM. Em abordagem ao veículo, foram localizados 1,9 kg de drogas, distribuídos em 0,250 kg de cocaína, 0,150 kg de crack e 1,5 kg de maconha.
Os envolvidos foram conduzidos à Central de flagrantes de São José dos Campos, onde permanecem presos e à disposição da Justiça.