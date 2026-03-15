15 de março de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Baep prende 3 e apreende 1,9 kg de drogas na zona sudeste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas no São Judas Tadeu, em São José
Drogas apreendidas no São Judas Tadeu, em São José

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam quase 2 kg de entorpecentes no bairro São Judas Tadeu, na região sudeste de São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (14) e resultou também na prisão de três homens em flagrante por tráfico de entorpecentes.

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A equipe patrulhava o bairro por volta das 15h, quando avistou os três suspeitos em um veículo em prática de tráfico, segundo a PM. Em abordagem ao veículo, foram localizados 1,9 kg de drogas, distribuídos em 0,250 kg de cocaína, 0,150 kg de crack e 1,5 kg de maconha.

Os envolvidos foram conduzidos à Central de flagrantes de São José dos Campos, onde permanecem presos e à disposição da Justiça.

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