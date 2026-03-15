15 de março de 2026
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FLAGRANTE

SJC: Polícia prende homem e apreende drogas no Campo dos Alemães

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas no Campo dos Alemães, em São José
Drogas apreendidas no Campo dos Alemães, em São José

Um homem foi preso por tráfico de drogas no Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. Com ele, foram apreendidos entorpecentes a granel, além de 106 porções de cocaína, maconha e haxixe, mais dinheiro e celular.

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A prisão ocorreu no sábado (14), por volta das 20h, durante patrulhamento de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais) pela região.

Ao todo, foram apreendidos:

  • R$ R$ 878 em notas diversas

  • 81 pinos de cocaína

23 porções de maconha

  • duas sacolas de maconha a granel

  • duas porções de haxixe

  • um aparelho celular

    • A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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