Um homem foi preso por tráfico de drogas no Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. Com ele, foram apreendidos entorpecentes a granel, além de 106 porções de cocaína, maconha e haxixe, mais dinheiro e celular.

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A prisão ocorreu no sábado (14), por volta das 20h, durante patrulhamento de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais) pela região.