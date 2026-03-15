Metade das pessoas que morreram em acidentes de trânsito envolvendo motos no Vale do Paraíba, nos últimos 12 meses, tinha entre 15 e 29 anos. Nesse intervalo, são três as faixas etárias que lideram a quantidade de óbitos no trânsito, segundo os dados do Infosiga.
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As vítimas entre 20 e 24 anos e 25 e 29 anos somam 64 mortes, sendo 32 em cada categoria, nada menos do que 39% dos óbitos em acidente com motos: 164 nos últimos 12 meses, que representam 43% do total de mortes no trânsito nesse período: 383 na região. Ou seja, quase metade das vítimas fatais estava em cima de uma moto.
Os mortos que tinham de 15 a 19 anos foram 18, representando 11% da totalidade. Somando as três faixas etárias, as 82 vítimas fatais significam 50% de todas as mortes em motos.
Após os mais jovens, aparecem as faixas etárias de 30 a 34 anos e a de 35 a 39 anos, com 17 mortes em cada uma e 10% da totalidade.
Jovens vítimas
Somente neste mês de março, ao menos quatro jovens morreram em acidentes de moto na região, sendo dois deles na madrugada deste sábado (14).
Dois jovens morreram na rodovia Doutor Edmir Viana Moura, em Caçapava. As vítimas foram identificadas como Luis Gustavo Rodrigues Simões, 25 anos, e Willian Gabriel da Luz Santos, 24 anos, que era jogador amador de futebol de Caçapava.
Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas morreu no local e a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
Outro jogador amador, mas de Taubaté, morreu em um acidente na região de 8 de março. Trata-se de Leonardo Vinicius Ramos Silva, 28 anos, mais conhecido como Leozinho. O corpo dele foi enterrado na tarde deste sábado (14), após o processo de doação dos órgãos.
Leozinho era morador do bairro três Marias, em Taubaté, e jogava pela equipe Fonte Imaculada. Segundo familiares, ele deixa mulher e filhos pequenos.
Dois dias antes do jogador, em 6 de março, um jovem de 25 anos, identificado como João Victor Calderaro Cobianchi, morreu após um acidente de trânsito em Lorena.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 3h20, na avenida Coronel Marciano, localizada no bairro Santo Antônio.
Quando chegaram ao local, os socorristas constataram que o jovem, que pilotava uma motocicleta Honda 125 de cor vermelha, já havia falecido.
Ano mais mortal
Os motociclistas do Vale do Paraíba tiveram em 2025 o ano mais mortal no trânsito, com 166 mortes em acidentes, maior número da série histórica do Infosiga, que começa em 2015.
Até então, a maior quantidade de óbitos de motocicleta havia sido registrado em 2024, com 159 vítimas fatais – crescimento entre os dois anos foi de 4,40%. Antes disso, a região teve 151 mortes de motociclistas em 2015.
Os condutores de motos são as principais vítimas dos acidentes de trânsito na região, representando 42% do total de óbitos no ano passado: 166 em um total de 398 mortes.
Em seguida, aparecem os motoristas de carro (89 mortes / 22,36% do total), os pedestres (64 / 16%) e os ciclistas (44 / 11%).
No acumulado da série histórica do Infosiga, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2025, 1.503 motociclistas perderam a vida em acidentes na região, representando 37,40% das 4.019 mortes em acidente de trânsito nesse período, em todo o Vale.
Os pedestres superaram os automóveis e ficaram em segundo lugar, com 880 mortes e 22% da totalidade. Os carros foram responsáveis por 846 óbitos e 21% do total. Ainda morreram 458 pessoas em bicicletas (11%) e 147 em acidentes com caminhões (4%).