Metade das pessoas que morreram em acidentes de trânsito envolvendo motos no Vale do Paraíba, nos últimos 12 meses, tinha entre 15 e 29 anos. Nesse intervalo, são três as faixas etárias que lideram a quantidade de óbitos no trânsito, segundo os dados do Infosiga.

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As vítimas entre 20 e 24 anos e 25 e 29 anos somam 64 mortes, sendo 32 em cada categoria, nada menos do que 39% dos óbitos em acidente com motos: 164 nos últimos 12 meses, que representam 43% do total de mortes no trânsito nesse período: 383 na região. Ou seja, quase metade das vítimas fatais estava em cima de uma moto.