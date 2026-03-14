A Polícia Militar prendeu seis homens em Guaratinguetá, em diferentes operações policiais, entre a noite de sexta-feira (13) e a madrugada deste sábado (14). Os policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) também apreenderam armas, munições e drogas.
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O primeiro suspeito foi preso após a PM ter sido acionada para atendimento de ocorrência de tráfico de drogas no bairro Jardim do Vale 2.
Pelo local, dois homens estavam vendendo drogas para um motociclista e tentaram fugir, mas foram abordados. Com eles, foi encontrada quantia de dinheiro e drogas, que totalizaram 454 gramas de cocaína, 82 g de crack e R$ 207,50 em espécie.
Ambos foram detidos – um adulto e um adolescente – e conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceram à disposição da justiça.
O terceiro foi deito durante patrulhamento tático pelo bairro Figueira, quando os policiais prenderam um criminoso procurado pela Justiça.
Abordado, ao consultar seus dados via COPOM, foi confirmado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor pelo crime de receptação. O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso.
Outra prisão ocorreu após ser irradiado via Copom sobre um indivíduo portando uma arma de fogo em um táxi.
Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Esperança, policiais militares abordaram um veículo com as características informadas. Durante busca pessoal e no carro, foram localizados três pinos com o proprietário, além de uma pistola 9 mm com numeração suprimida e 13 munições intactas de mesmo calibre. O homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial.
Durante patrulhamento de moto, com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes no Condomínio CDHU, no bairro Parque do Sol, a equipe da PM abordou um homem na prática de tráfico.
Com ele, segundo a PM, foram encontradas 53 porções de crack, 24 porções de cocaína, 16 porções de maconha, duas porções de haxixe, 123 porções de droga sintética K2, além de R$ 43 em dinheiro e um aparelho celular.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Na madrugada deste sábado (14), em patrulhamento tático durante a Operação Impacto Letalidade pelo bairro Jardim Tamandaré, policiais militares abordaram um homem em posse de arma de fogo.
Os policiais apreenderam uma pistola de marca Walman, calibre .635, com numeração suprimida e ainda um rádio comunicador.
O homem foi preso e conduzido à CPJ de Guaratinguetá, onde permaneceu à disposição da Justiça.