A Polícia Militar prendeu seis homens em Guaratinguetá, em diferentes operações policiais, entre a noite de sexta-feira (13) e a madrugada deste sábado (14). Os policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) também apreenderam armas, munições e drogas.

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O primeiro suspeito foi preso após a PM ter sido acionada para atendimento de ocorrência de tráfico de drogas no bairro Jardim do Vale 2.