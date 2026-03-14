O Jacareí ficou no empate por 1 a 1 com o Barretos na tarde deste sábado ( 14), no estádio Du Cambusano, em Jacareí, em jogo válido pela décima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.

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Com isso, o Jacaré do Vale, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, foi a 18 pontos, subindo momentaneamente do sétimo para o sexto lugar. Mas, mesmo ampliando para oito jogos a invencibilidade, voltou a sofrer um gol no torneio, algo que não acontecia desde a segunda rodada. E o Barretos, com 22 pontos, ainda está invicto, mas poderá perder a liderança nesta rodada se a Inter de Bebedouro vencer.