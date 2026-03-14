O Jacareí ficou no empate por 1 a 1 com o Barretos na tarde deste sábado ( 14), no estádio Du Cambusano, em Jacareí, em jogo válido pela décima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.
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Com isso, o Jacaré do Vale, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, foi a 18 pontos, subindo momentaneamente do sétimo para o sexto lugar. Mas, mesmo ampliando para oito jogos a invencibilidade, voltou a sofrer um gol no torneio, algo que não acontecia desde a segunda rodada. E o Barretos, com 22 pontos, ainda está invicto, mas poderá perder a liderança nesta rodada se a Inter de Bebedouro vencer.
Na próxima rodada, o time da região visita o Lemense na quarta-feira (18),a partir das 19h, no estádio Bruno Lazzarini, em Leme. No mesmo dia, o Barretos recebe a Inter de Bebedouro, às 20h, no estádio Fortaleza.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o Jacareí mandou bola no travessão logo aos 5min, com Vinícius Neves. O chute foi forte e assustou o Barretos.
Mas, os visitantes também levavam perigo e, aos 14min, veio um chute cruzado, da direita, que o goleiro César fechou o ângulo e fez grande defesa.
Contudo, o time da região abriu o placar dois minutos depois. Em um belo chute de fora da área, Theo mandou a bomba no ângulo esquerdo, fazendo um golaço, de pé direito, de fora da área: 1 a 0.
Melhor em campo, o Jacareí quase ampliou aos 37min, com Diego Mori. Ele avançou livre pela esquerda e bateu forte, rasteiro, mas acertou o pé da trave direita, com muito perigo. Antes do intervalo, o time da região teve mais uma grande chance, mas a zaga salvou antes de a bola entrar, com o goleiro já fora da jogada.
Na etapa final, o Barretos começou mais ofensivo, até porque precisava do resultado. Mas, o Jacareí estava também bem postado na defesa e não dava tantos espaços.
Durante esses minutos iniciais, do segundo tempo, a estratégia do Jacaré era quebrar o ritmo do Barretos. Ainda assim, aos 10min, os visitantes quase empataram em finalização de cabeça Ronald, que mandou em cima de César, que defendeu com segurança.
No entanto, aos 32min, não deu para evitar. E Lucas marcou o gol de empate do Barretos, deixando tudo igual em 1 a 1. E, depois de oito jogos, o time da região voltou a ter a defesa vazada. Esse gol definiu o placar.