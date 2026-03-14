Um homem foi preso pela Polícia Militar neste sábado (14), em Caraguatatuba, após jogar o carro em cima de uma moto onde estavam a sua ex-companheira e o atual namorado dela. Os dois ficaram feridos e o agressor fugiu do local. A tentativa de feminicídio aconteceu no bairro Morro do Algodão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local, a Polícia Militar constatou que um homem, inconformado com o término do relacionamento, arremessou deliberadamente seu veículo contra a motocicleta onde estavam sua ex e o atual companheiro dela, na tentativa de matá-los.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram as vítimas sendo amparadas por populares enquanto aguardavam atendimento de resgate. O agressor havia fugido do local após o ataque.
Com base nas características dele, as equipes iniciaram patrulhamento e o localizaram. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém o homem admitiu ter lançado o veículo contra a motocicleta.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa, onde passaram por avaliação médica e permaneceram em observação devido às lesões decorrentes do impacto.
O agressor foi conduzido à Delegacia Central de Caraguatatuba, onde foi elaborado boletim de ocorrência por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, permanecendo à disposição da Justiça.