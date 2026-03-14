Um homem foi preso pela Polícia Militar neste sábado (14), em Caraguatatuba, após jogar o carro em cima de uma moto onde estavam a sua ex-companheira e o atual namorado dela. Os dois ficaram feridos e o agressor fugiu do local. A tentativa de feminicídio aconteceu no bairro Morro do Algodão.

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No local, a Polícia Militar constatou que um homem, inconformado com o término do relacionamento, arremessou deliberadamente seu veículo contra a motocicleta onde estavam sua ex e o atual companheiro dela, na tentativa de matá-los.