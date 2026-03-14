Uma mulher de 36 anos caiu de uma ponte, de uma altura de seis metros, em um rio com correnteza intensa na cidade de Campos do Jordão. Ela foi salva pelo Corpo de Bombeiros. O resgate aconteceu no final da noite de sexta-feira (13), por volta de 23h.
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Em meio a um período de fortes chuvas e aumento do nível dos rios, a mulher caiu na correnteza na rua Rafael Sampaio Vidal, em Abernéssia.
O incidente ocorreu em um momento crítico, quando o volume de água estava elevado e a força da correnteza representava alto risco para quem estivesse na água.
Assim que foram acionados, os bombeiros se deslocaram rapidamente até o local e encontraram a mulher ilhada em local de risco. Utilizando equipamentos de salvamento aquático e técnicas especializadas, a equipe enfrentou as condições adversas para alcançar a vítima, que lutava para não ser levada pela correnteza.
Apesar da dificuldade causada pela chuva e pela força da água, os profissionais conseguiram retirar a mulher do rio com segurança. Após o resgate, a vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, sendo posteriormente encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal.
A ação rápida e o preparo da equipe dos bombeiros foram fundamentais para evitar uma tragédia. O caso também reforça o alerta dos profissionais para que a população redobre os cuidados durante períodos de chuva intensa, evitando se aproximar de rios, córregos e áreas com risco de enchentes.
“A ocorrência evidencia mais uma vez a importância do trabalho do Corpo de Bombeiros, que atua diariamente para proteger vidas, mesmo em situações de alto risco”, disse a corporação.