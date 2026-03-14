Uma mulher de 36 anos caiu de uma ponte, de uma altura de seis metros, em um rio com correnteza intensa na cidade de Campos do Jordão. Ela foi salva pelo Corpo de Bombeiros. O resgate aconteceu no final da noite de sexta-feira (13), por volta de 23h.

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Em meio a um período de fortes chuvas e aumento do nível dos rios, a mulher caiu na correnteza na rua Rafael Sampaio Vidal, em Abernéssia.