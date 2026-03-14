Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde a última sexta-feira (13), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está estável clinicamente, mas apresentou piora da função renal, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star neste sábado (14).

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"Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios", diz trecho do boletim.