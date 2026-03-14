Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde a última sexta-feira (13), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está estável clinicamente, mas apresentou piora da função renal, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star neste sábado (14).
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"Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios", diz trecho do boletim.
Bolsonaro deu entrada na unidade hospitalar na manhã de ontem, após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Exames de imagem e laboratoriais confirmaram o diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.
Segundo o informe, Bolsonaro segue recebendo tratamento com antibióticos. Ainda não há previsão de alta da UTI.
Brasil Caiado, médico cardiologista do ex-presidente, afirmou, durante coletiva na sexta-feira, que não é possível prever um dia exato para Jair Bolsonaro deixar o hospital e destacou que tudo "depende da resposta do organismo dele ao antibiótico".
"Em geral, antiobiótico em terapia venosa em quadro de pneumonia grave bilateral, você pode estimar por mais de sete dias, oito, dez, doze..., mas é impossível falar, você não sabe se haverá qualquer tipo de complicação", afirmou o médico.
O ex-presidente, que tem um histórico de diversas cirurgias e procedimentos clínicos desde o episódio da facada, na campanha eleitoral de 2018, irá completar 71 anos na próxima semana.
Veja a íntegra do boletim
O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.
Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios.
Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento.
* Com informações da CNN Brasil