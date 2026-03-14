O motociclista que empinou a moto após passar ao lado de uma viatura da polícia em Pindamonhangaba foi identificado. A manobra perigosa ocorreu na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, no bairro Alto Cardoso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor empinou a motocicleta enquanto trafegava pela via, passando ao lado da equipe policial. No momento da irregularidade, o fluxo intenso de veículos na avenida impediu que os agentes visualizassem a placa da moto.