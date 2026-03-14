O motociclista que empinou a moto após passar ao lado de uma viatura da polícia em Pindamonhangaba foi identificado. A manobra perigosa ocorreu na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, no bairro Alto Cardoso.
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Segundo o boletim de ocorrência, o condutor empinou a motocicleta enquanto trafegava pela via, passando ao lado da equipe policial. No momento da irregularidade, o fluxo intenso de veículos na avenida impediu que os agentes visualizassem a placa da moto.
A identificação do veículo aconteceu após análise de imagens do CSI (Centro de Segurança Integrado), sistema de monitoramento mantido pela Prefeitura de Pindamonhangaba.
As câmeras registraram a manobra e permitiram confirmar o emplacamento da motocicleta, informação que foi anexada ao registro da ocorrência. Com base nas imagens, o motociclista foi notificado e deverá responder pela infração de trânsito, além de pagar a multa prevista na legislação.