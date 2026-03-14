Policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam uma adolescente por tráfico de drogas no bairro Vila Monterrey, zona Leste de São José dos Campos, na tarde de sexta-feira (13).
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Após receber denúncia anônima, do Disque Denúncia, de que um casal estava vendendo drogas na avenida do bairro, as equipes deslocaram ao local.
Os suspeitos foram identificados e abordados. Tratava-se de um casal de namorados, no qual o homem tem 18 anos e a mulher, 16 anos. A jovem recebia o dinheiro das vendas, informou a PM.
Com eles, segundo a PM, foram encontrados dinheiro em espécie, celulares e drogas, sendo 33 porções de maconha, 41porções de cocaína, 55 porções de crack e sete de Skunk, mais R$ 132,30 em dinheiro e dois aparelhos celulares.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e os dois foram autuados por tráfico de drogas. O homem também vai responder por corrupção de menores.