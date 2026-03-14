Policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam uma adolescente por tráfico de drogas no bairro Vila Monterrey, zona Leste de São José dos Campos, na tarde de sexta-feira (13).

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Após receber denúncia anônima, do Disque Denúncia, de que um casal estava vendendo drogas na avenida do bairro, as equipes deslocaram ao local.