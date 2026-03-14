Morreu na noite de sexta-feira (13), em Goiânia (GP), Lorena Alves Batista, filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos. A causa da morte foi câncer nas vias biliares. A informação foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha.
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Ao portal G1, o irmão Bruno Henrique Batista informou que ela tratava um colangiocarcinoma, tipo de câncer que atingiu as vias biliares e evoluiu para metástase. “Era uma excelente irmã”, afirmou.
Além de médica veterinária, Lorena também era policial federal e se dedicava à música, assim como o pai.
Em mensagem publicada nas redes sociais, Amado Batista afirmou que a filha enfrentava uma doença grave e vinha lutando contra ela. O cantor descreveu a perda como a maior dor que já sentiu.
“É como uma música que termina antes da hora, deixando um silêncio profundo e um vazio que nada consegue preencher. Para um pai, ver uma filha partir é algo que parece contrariar a própria ordem da vida”, escreveu.
“Ela lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias. Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela.”
Shows cancelados
Em comunicado divulgado nas redes sociais do cantor, a assessoria informou que shows previstos para este fim de semana foram adiados devido à doença grave de um familiar.
As apresentações que ocorreriam no sábado (14), em Guarulhos (SP) e Botucatu (SP), e no domingo (15), em São Paulo (SP), foram remarcadas. Novas datas devem ser anunciadas em breve.
Na homenagem, Amado Batista também agradeceu as mensagens de apoio dos fãs. “Agradeço do fundo do meu coração por todas as mensagens de carinho, pelas orações e pelo respeito que vocês têm demonstrado com a minha família neste momento de luto”, afirmou.
* Com informações do jornal O Hoje