Morreu na noite de sexta-feira (13), em Goiânia (GP), Lorena Alves Batista, filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos. A causa da morte foi câncer nas vias biliares. A informação foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha.

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Ao portal G1, o irmão Bruno Henrique Batista informou que ela tratava um colangiocarcinoma, tipo de câncer que atingiu as vias biliares e evoluiu para metástase. “Era uma excelente irmã”, afirmou.