15 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IMPACTOS

Chuva forte provoca queda de muro em cemitério de Lagoinha

Por Da redação | Lagoinha
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Defesa Civil

Uma chuva forte derrubou parcialmente o muro de um cemitério na cidade de Lagoinha, na sexta-feira (13). Não houve feridos.

A Defesa Civil do Estado informou que a ocorrência foi registrada no Cemitério São Benedito, na rua Benedito Alves da Rocha.

Equipes estiveram no local e realizaram o isolamento da área. Uma lona plástica foi instalada para auxiliar no escoamento da água.

O prefeito de Lagoinha, Zeca (PL), disse por meio das redes sociais que busca apoio do governo estadual para intervenções e obras no cemitério.

Comentários

Comentários