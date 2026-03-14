Uma chuva forte derrubou parcialmente o muro de um cemitério na cidade de Lagoinha, na sexta-feira (13). Não houve feridos.
A Defesa Civil do Estado informou que a ocorrência foi registrada no Cemitério São Benedito, na rua Benedito Alves da Rocha.
Equipes estiveram no local e realizaram o isolamento da área. Uma lona plástica foi instalada para auxiliar no escoamento da água.
O prefeito de Lagoinha, Zeca (PL), disse por meio das redes sociais que busca apoio do governo estadual para intervenções e obras no cemitério.