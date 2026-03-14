A Prefeitura de São José dos Campos autorizou a realização de um estudo técnico para a implantação de um vertiponto na área externa da Farma Conde Arena, estrutura que poderá se tornar a primeira do Brasil.
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A iniciativa integra o projeto Aero Garden e tem potencial para atrair investimentos superiores a R$ 250 milhões.
O vertiponto será uma estrutura destinada à operação dos "carros voadores", como são popularmente chamadas as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, conhecidas como eVTOLs — tecnologia que está sendo desenvolvida no Brasil pela Embraer, por meio da sua subsidiária Eve Air Mobility.
Trata-se de uma estrutura mais simples do que os vertiportos, que são estruturas mais completas, com áreas de pouso e decolagem, embarque e desembarque de passageiros e infraestrutura de apoio à operação das aeronaves.
Inovação tecnológica
Essas aeronaves representam uma nova geração da mobilidade aérea urbana, com menor impacto ambiental e maior eficiência para deslocamentos entre cidades e centros urbanos.
Segundo a Prefeitura, a autorização assinada no último dia 26 de fevereiro permite o desenvolvimento dos estudos técnicos e do projeto que avaliará a viabilidade da estrutura, prevista para funcionar como ponto de passagem e apoio às aeronaves.
A implantação definitiva ainda dependerá de regulamentação e aprovação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).
De acordo com os empreendedores, a iniciativa faz parte de um plano mais amplo de desenvolvimento urbano e inovação tecnológica.
Usina fotovoltaica
Ainda segundo o projeto, há previsão de se implantar de um complexo em uma área de cerca de 100 mil metros quadrados na Via Oeste, que deverá incluir, além do vertiponto, uma usina fotovoltaica com capacidade de 3 MW e infraestrutura para abastecimento de ônibus, caminhões e veículos elétricos.
Reconhecida como polo nacional de tecnologia e aviação, São José poderá integrar a futura rede de infraestrutura necessária para a operação dos chamados “carros voadores”, ampliando seu papel na nova era da mobilidade aérea e no desenvolvimento de soluções sustentáveis para o transporte urbano.
Embraer
Os carros voadores serão produzidos em série, pela Eve Air Mobility, numa planta em Taubaté, que terá capacidade para fabricar até 480 unidades por ano. Atualmente, há cerca de 3 mil unidades encomendadas.
As aeronaves seguem em fase de testes e devem entrar em operação em 2027. O modelo tem capacidade para cinco pessoas, sendo quatro passageiros, e autonomia de cerca de 100 quilômetros.
A projeção da empresa é a de que a frota mundial de eVTOLs pode chegar a 30 mil unidades até 2045. A expectativa é que mais de 3 bilhões de passageiros sejam transportados nesse período.