A Prefeitura de São José dos Campos autorizou a realização de um estudo técnico para a implantação de um vertiponto na área externa da Farma Conde Arena, estrutura que poderá se tornar a primeira do Brasil.

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A iniciativa integra o projeto Aero Garden e tem potencial para atrair investimentos superiores a R$ 250 milhões.