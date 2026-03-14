Uma operação da Polícia Militar em Caraguatatuba, na noite de sexta-feira (13), resultou na captura de uma mulher procurada por tráfico de drogas.
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A prisão foi feita por equipes da Força Tática da Polícia Militar no bairro Getuba, em Caraguatatuba, em operação com foco no combate ao tráfico de drogas.
Durante incursão pela rua 8, os policiais visualizaram diversos indivíduos em atitude suspeita e os abordaram.
Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, foi realizada consulta junto ao sistema policial, que apontou a existência de um mandado de prisão contra uma mulher abordada no local. Ela era procurada pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.
A mulher foi presa e conduzida à unidade policial para as providências cabíveis. A procurada permaneceu à disposição da Justiça.