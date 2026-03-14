Uma operação da Polícia Militar em Caraguatatuba, na noite de sexta-feira (13), resultou na captura de uma mulher procurada por tráfico de drogas.

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A prisão foi feita por equipes da Força Tática da Polícia Militar no bairro Getuba, em Caraguatatuba, em operação com foco no combate ao tráfico de drogas.