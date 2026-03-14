A Embraer apresentou nessa sexta-feira (13) a aeronave militar de transporte multimissão KC-390 Millennium à empresa Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL-2) em Bydgoszcz, na Polônia.
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A fabricante disse que este marco representa “o primeiro passo concreto na cooperação estratégica entre as duas empresas”, após a assinatura do Memorando de Entendimento em 2 de dezembro de 2025, em Varsóvia, que estabeleceu as bases para uma colaboração industrial e tecnológica mais profunda.
O KC-390 Millennium, aeronave de nova geração reconhecida por sua versatilidade, alta disponibilidade operacional e tecnologia avançada, foi projetado para cumprir as missões mais exigentes de transporte aéreo e reabastecimento em voo. A apresentação da aeronave à WZL-2 reforça o compromisso da Embraer em ampliar suas parcerias com a indústria aeroespacial e de defesa da Polônia.
“O evento concretiza a visão compartilhada da Embraer e da WZL-2 de promover inovação e colaboração em defesa”, disse Douglas Lobo, vice-presidente de Suporte ao Cliente e de Pós-Vendas da Embraer Serviços & Suporte. “Ao trabalharmos de forma próxima com a indústria de defesa polonesa, buscamos estabelecer uma cooperação robusta, gerando valor de longo prazo para o país e contribuindo para a comunidade de defesa europeia”.
A cooperação entre a Embraer e a WZL-2 tem como foco o desenvolvimento de uma capacidade completa de manutenção, reparo e revisão do KC-390 Millennium na Polônia. A iniciativa busca contribuir para elevar a prontidão operacional da aeronave, além de estimular a formação de expertise local e o crescimento da indústria no país.
“Estamos conhecendo de perto o KC-390, uma aeronave que reúne soluções técnicas inovadoras, confiabilidade e alto potencial operacional. A cooperação com a Embraer abre novas oportunidades para nós, permitindo a troca de conhecimento e o desenvolvimento contínuo de nossas competências. Acredito que essa cooperação representará um avanço relevante para a inovação aeronáutica”, afirmou Jakub Gazda, CEO da WZL-2.
Evento da Embraer em Bydgoszcz, na Polônia
Aeronave versátil
Desde que entrou em operação com a Força Aérea Brasileira em 2019, com a Força Aérea Portuguesa em 2023 e, mais recentemente, com a Força Aérea Húngara em 2024, o KC-390 Millennium comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A frota atual em operação tem demonstrado uma taxa de disponibilidade de missão de 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%.
O KC-390 pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves militares de transporte de médio porte, voa mais rápido (470 nós) e mais longe.
A plataforma é capaz de executar uma ampla variedade de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando em pistas temporárias ou não pavimentadas, como terra compactada, solo e cascalho.
A aeronave configurada com equipamento de reabastecimento aéreo, com a designação KC-390, já comprovou sua capacidade de reabastecimento, tanto como aeronave-tanque, quanto como receptora — neste caso, recebendo combustível de outro KC-390 utilizando pods instalados sob as asas.