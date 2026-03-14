A Embraer apresentou nessa sexta-feira (13) a aeronave militar de transporte multimissão KC-390 Millennium à empresa Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL-2) em Bydgoszcz, na Polônia.

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A fabricante disse que este marco representa “o primeiro passo concreto na cooperação estratégica entre as duas empresas”, após a assinatura do Memorando de Entendimento em 2 de dezembro de 2025, em Varsóvia, que estabeleceu as bases para uma colaboração industrial e tecnológica mais profunda.