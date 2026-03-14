A Defesa Civil do Estado informou que o sábado (14) começou sem registro de chuva significativa no território paulista. Além disso, o dia começou com temperaturas amenas principalmente na faixa leste, região onde está o Vale do Paraíba.
O tempo deve permanecer predominantemente estável sobre boa parte do estado de São Paulo, com períodos de sol e retorno da sensação de calor à tarde.
No entanto, chuvas isoladas e rápidas ainda são previstas para o extremo norte, noroeste e oeste paulista, além da faixa leste.
Embora as chuvas não sejam significativas, em razão de o solo continuar saturado, especialmente na faixa leste, a chuva pode provocar episódios de deslizamento de terra.
À noite, as temperaturas caem novamente, com sensação inclusive de frio na faixa leste.