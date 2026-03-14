Um carro pegou fogo na madrugada deste sábado (14) e colocou em risco a vida dos passageiros, que conseguiram sair do veículo antes que as chamas destruíssem o carro. O caso aconteceu na Rodovia dos Tamoios, no trecho de Caraguatatuba.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 4h40 para atender incêndio em veículo na altura do km 7 da Tamoios, sentido túnel de subida da serra.