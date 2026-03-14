Um caminhão carregado com vidros tombou no bairro Jardim Santa Júlia, na região sudeste de São José dos Campos. O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (13), por volta de 9h15, na avenida Laudelino Gonçalves de Miranda.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo, de 44 anos, teve contusão no membro inferior e foi socorrido pela Unidade de Resgate ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.