A presença da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20 em São José dos Campos foi confirmada para um amistoso internacional contra a Seleção Paraguaia de Futebol. A partida está marcada para o dia 28 de março, às 19h, e será realizada no Estádio Martins Pereira, durante a chamada Data Fifa.
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O confronto terá um significado especial para a região, já que será a primeira vez que a equipe Sub-20 do Brasil disputará uma partida oficial no estádio. A expectativa é que o evento atraia torcedores interessados em acompanhar de perto a nova geração de jogadores que podem futuramente integrar a seleção principal. A seguir, veja quem são os craques convocados:
A Confederação Brasileira de Futebol informou que o credenciamento para a imprensa já está aberto no sistema oficial da entidade. Informações sobre a venda de ingressos devem ser divulgadas nos próximos dias.
Goleiros:
João Pedro – Santos
Kauan Lima – Palmeiras
Vitor Lamounier – Cruzeiro
Defensores:
Arthur Dias – Athletico-PR
Igor Felisberto – São Paulo
Kauã Prates – Cruzeiro
João Ananias – Santos
João Souza – Flamengo
Ryan – Red Bull Bragantino
Vinícius Lira – Santos
Vitor Fernandes – Atlético-MG
Meio-campistas:
Djhordney – São Paulo
Erick Belé – Palmeiras
Gabriel Carvalho – Al Qadsiah (SAU)
Huguinho – Botafogo
Luis Otávio – Orlando City (EUA)
Pedro Ferreira – São Paulo
Tiago – Grêmio
Zé Lucas – Sport
Atacantes:
Bruninho – Athletico-PR
Douglas Telles – Flamengo
Guilherme – Corinthians
Heittor – Palmeiras
Isaque – Shakhtar (UKR)
Luca Meirelles – Shakhtar (UKR)
Lucca – São Paulo