A presença da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20 em São José dos Campos foi confirmada para um amistoso internacional contra a Seleção Paraguaia de Futebol. A partida está marcada para o dia 28 de março, às 19h, e será realizada no Estádio Martins Pereira, durante a chamada Data Fifa.

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O confronto terá um significado especial para a região, já que será a primeira vez que a equipe Sub-20 do Brasil disputará uma partida oficial no estádio. A expectativa é que o evento atraia torcedores interessados em acompanhar de perto a nova geração de jogadores que podem futuramente integrar a seleção principal. A seguir, veja quem são os craques convocados: