A Polícia confirmou que o corpo esquartejado encontrado dentro de sacos em um rio pertence à corretora de imóveis Luciani Aparecida Estivalet Freitas, que estava desaparecida. O caso é tratado como homicídio e tem um suspeito preso.

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Luciani havia sido vista pela última vez em Florianópolis, em Santa Catarina. Partes do corpo foram localizadas posteriormente em um rio na região do Vale do Rio Tijucas.