A Polícia confirmou que o corpo esquartejado encontrado dentro de sacos em um rio pertence à corretora de imóveis Luciani Aparecida Estivalet Freitas, que estava desaparecida. O caso é tratado como homicídio e tem um suspeito preso.
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Luciani havia sido vista pela última vez em Florianópolis, em Santa Catarina. Partes do corpo foram localizadas posteriormente em um rio na região do Vale do Rio Tijucas.
De acordo com familiares, a mulher teria sido dopada e morta dentro do próprio apartamento. Após o crime, o corpo foi colocado dentro da geladeira da residência, onde permaneceu por alguns dias antes de ser esquartejado e descartado no rio em cinco sacos.
O principal suspeito do crime é o vizinho da vítima, Matheus Vinícius Silveira Leite, de 27 anos. Ele já era procurado pela Justiça de São Paulo por um homicídio ocorrido em 2022, quando um padeiro foi morto com um tiro na cabeça.
Ainda segundo as informações reunidas na investigação, o suspeito teria usado o CPF da vítima para realizar compras pela internet enquanto o corpo ainda estava no apartamento.
Ele acabou localizado e preso em Gravataí, no Rio Grande do Sul, acompanhado da companheira, quando tentava fugir.
Em relato à imprensa, o irmão da corretora lamentou a morte e classificou o crime como extremamente cruel. “O que fizeram com a minha irmã foi brutal. Foi a verdadeira personificação do mal na Terra. Nem com um animal vemos tamanha crueldade”, disse. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do crime.