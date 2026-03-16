Um casal foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (13) às margens de uma estrada municipal. Os corpos estavam parcialmente nus, entrelaçados e apresentavam ferimentos. A cena chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local e mobilizou equipes policiais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado na estrada municipal DR-01, via que liga o município de Arapoti à Fábrica de Papel. As vítimas estavam em meio a um matagal alto ao lado da estrada, onde também havia sinais de sangue.