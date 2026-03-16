Um casal foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (13) às margens de uma estrada municipal. Os corpos estavam parcialmente nus, entrelaçados e apresentavam ferimentos. A cena chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local e mobilizou equipes policiais.
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O caso foi registrado na estrada municipal DR-01, via que liga o município de Arapoti à Fábrica de Papel. As vítimas estavam em meio a um matagal alto ao lado da estrada, onde também havia sinais de sangue.
De acordo com as primeiras informações levantadas no local, ainda não foi possível confirmar se os ferimentos foram causados por disparos de arma de fogo ou por arma branca.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 9h30, depois que pessoas que passavam pela estrada avistaram os corpos e chamaram as autoridades. O trecho é bastante frequentado por moradores da região para caminhadas, corridas e passeios de bicicleta.
Após a confirmação da ocorrência, a área foi isolada para preservar possíveis evidências. Por volta das 10h, equipes da Polícia Civil chegaram ao local acompanhadas do delegado Thiago Pinheiro, que iniciou os primeiros procedimentos de investigação e análise da cena.
Até o momento, a identidade das vítimas não foi oficialmente divulgada. A Polícia Científica deve realizar a perícia no local e encaminhar os corpos ao Instituto Médico-Legal (IML).
O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar eventuais responsáveis.