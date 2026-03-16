Uma mulher de 35 anos foi morta na noite de quinta-feira (12) após ser espancada e atropelada pelo próprio marido. O suspeito, de 33 anos, foi preso. A vítima foi identificada como Simone da Silva Matiuzi.
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O crime ocorreu na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, município localizado a cerca de 522 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 19h10 pelo pronto atendimento do Hospital Evangélico de Mato Grosso, após a vítima dar entrada na unidade em estado grave.
De acordo com o motorista da ambulância e um técnico de enfermagem, Simone foi encontrada desacordada, caída em meio à lama. No local, os profissionais perceberam sinais de que o agressor teria passado diversas vezes com o veículo sobre o corpo da mulher.
O caso foi registrado pelas autoridades e o suspeito acabou detido. As circunstâncias do crime são investigadas.