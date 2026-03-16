Uma mulher de 35 anos foi morta na noite de quinta-feira (12) após ser espancada e atropelada pelo próprio marido. O suspeito, de 33 anos, foi preso. A vítima foi identificada como Simone da Silva Matiuzi.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, município localizado a cerca de 522 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso.