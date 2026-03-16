A morte de uma jovem servidora pública causou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho. Ela não resistiu após sofrer um infarto, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (10).
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A vítima foi identificada como Layomara Morais, funcionária da Prefeitura de Lago da Pedra, no Maranhão. A notícia da morte precoce gerou forte repercussão entre moradores da cidade e de municípios da região do Médio Mearim.
Conhecida pela postura dedicada no trabalho e pela convivência próxima com colegas, Layomara era lembrada pela alegria e pelo comprometimento com as atividades que desempenhava no serviço público.
A perda repentina da jovem provocou manifestações de pesar nas redes sociais, onde amigos e conhecidos destacaram sua personalidade e lamentaram a partida inesperada.