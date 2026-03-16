A morte de uma jovem servidora pública causou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho. Ela não resistiu após sofrer um infarto, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (10).

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A vítima foi identificada como Layomara Morais, funcionária da Prefeitura de Lago da Pedra, no Maranhão. A notícia da morte precoce gerou forte repercussão entre moradores da cidade e de municípios da região do Médio Mearim.