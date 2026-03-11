Morreu nessa terça-feira (10) o jogador Leozinho, que atuava no futebol amador de Taubaté. A causa da morte não foi divulgada. Informações apontam que ele teria morrido em decorrência de um acidente de trânsito, após dias internado.

Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a morte do jogador e o homenagearam. Clubes do futebol amador der Taubaté também enviaram condolências à família do atleta.