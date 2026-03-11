Morreu nessa terça-feira (10) o jogador Leozinho, que atuava no futebol amador de Taubaté. A causa da morte não foi divulgada. Informações apontam que ele teria morrido em decorrência de um acidente de trânsito, após dias internado.
Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a morte do jogador e o homenagearam. Clubes do futebol amador der Taubaté também enviaram condolências à família do atleta.
“Aqui fica nossa singela homenagem a você jogador! Que Deus cuide de você e conforte toda sua família nesse momento de despedida! Vá em paz e espalhe sua alegria por onde você for”, disse o time Fonte Imaculada. “Nunca vamos nos esquecer de você! Obrigado pelos momentos de felicidade que você trouxe a todos nós! Descanse em paz Leozin”.
“Muito triste. Um jovem cheio de vida, com garra e força. Deus conforte o coração da família, dessa mãezinha, e de todos os amigos. Deus chama e vamos!!! Aqui na Terra somos passageiros e o que fica aqui é a saudade", diz outra mensagem.
“Está em um lugar melhor. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a Fé. Vai com Deus irmão”, afirma outro comentário.
O time Racing publicou uma nota de condolências sobre a morte do jogador: “Nossa sincera homenagem ao jogador Leozinho e seus familiares. Que Jesus te receba de braços abertos. O menino que encantou a quebrada, jogador do futebol amador de Taubaté. Morador do bairro três Marias, exemplo de pessoa dentro e fora de campo. Deixará saudades Leozinho, Um dia nos encontraremos no Céu para continuar nossas partidas de futebol”.
Carlos Adriano comentou: “No jogo contra o XV jogou muito, trocou ideia comigo, sempre gente boa, feliz, descanse em paz irmão e força para todos familiares”.
“Em nome da diretoria do E.C. Belém, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos”, afirmou Gilson Venceslau.
Dilma Barros comentou: “Que Deus possa confortar o coração de todos seus familiares e amigos. Brilhou aqui e agora brilha com o pai, que Cristo esteja com todos”.