Uma jovem de 21 anos denuncia que foi assediada sexualmente por um homem em plena praça Dom Epaminondas, no Centro de Taubaté. O caso aconteceu na manhã do último domingo (8), quando se celebrou o Dia Internacional da Mulher.

Para a vítima, que estava a caminho do trabalho e filmou o assédio, o episódio foi traumático e marcará toda a sua vida.