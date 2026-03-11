11 de março de 2026
RODOVIA

Deslizamento de terra interdita faixa e acostamento na Tamoios

Por Jesse Nascimento | Caraguatatuba
Divulgação/Tamoios
Trânsito segue pela pista da esquerda após deslizamento de terra
Trânsito segue pela pista da esquerda após deslizamento de terra

Um deslizamento de terra na Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, interditou uma faixa de rolamento e o acostamento da pista sentido Litoral Norte. A ocorrência foi registrada por volta das 3h desta quarta-feira (11).

De acordo com a Concessionária Tamoios, o deslizamento de terra aconteceu na altura do km 80 da rodovia, na pista sentido litoral. As equipes da concessionária efetuaram limpeza no local e liberaram uma faixa.

O acostamento e a faixa da direita estão bloqueados e o trânsito no local flui pela faixa da esquerda. Ainda não há previsão de liberação total.

