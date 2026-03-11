Um deslizamento de terra na Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, interditou uma faixa de rolamento e o acostamento da pista sentido Litoral Norte. A ocorrência foi registrada por volta das 3h desta quarta-feira (11).

De acordo com a Concessionária Tamoios, o deslizamento de terra aconteceu na altura do km 80 da rodovia, na pista sentido litoral. As equipes da concessionária efetuaram limpeza no local e liberaram uma faixa.