A empresa Virtual Home Sjc, que havia superado outras 13 concorrentes e apresentado a proposta mais baixa na nova licitação para a conclusão da obra da Efeti (Escola de Formação em Tempo Integral) do bairro Bosque dos Ipês, em São José dos Campos, foi desclassificada do certame nessa terça-feira (10).

A desclassificação ocorreu porque a empresa não comprovou a exequibilidade do valor ofertado - ou seja, que seria possível executar o serviço pelo valor da proposta.