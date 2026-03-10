O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou em suas redes sociais um vídeo apresentando imagens inéditas em 3D do projeto de infraestrutura que pretende duplicar o trecho da rodovia Rio-Santos (SP-055) entre Caraguatatuba e Ubatuba, no Litoral Norte paulista. A obra é considerada uma das maiores intervenções rodoviárias planejadas para a região nas últimas décadas.

Segundo o governador, o projeto prevê cerca de 45 quilômetros de duplicação, com investimento estimado em R$ 3 bilhões. A intervenção deve começar no ponto final do Contorno Norte da Rodovia dos Tamoios, no bairro Casa Branca, em Caraguatatuba, e seguir até Ubatuba.