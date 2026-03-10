O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou em suas redes sociais um vídeo apresentando imagens inéditas em 3D do projeto de infraestrutura que pretende duplicar o trecho da rodovia Rio-Santos (SP-055) entre Caraguatatuba e Ubatuba, no Litoral Norte paulista. A obra é considerada uma das maiores intervenções rodoviárias planejadas para a região nas últimas décadas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o governador, o projeto prevê cerca de 45 quilômetros de duplicação, com investimento estimado em R$ 3 bilhões. A intervenção deve começar no ponto final do Contorno Norte da Rodovia dos Tamoios, no bairro Casa Branca, em Caraguatatuba, e seguir até Ubatuba.
No vídeo divulgado pelo governador, as imagens em 3D mostram como ficará a futura rodovia, com pistas duplicadas, novos acessos e estruturas modernas de engenharia. Durante a publicação, Tarcísio destacou que o projeto busca atender uma demanda antiga dos moradores e turistas do Litoral Norte.
“Essa talvez seja a maior obra de infraestrutura do Litoral Norte. Estamos falando de cerca de 45 quilômetros de duplicação, com acessos, passagens em desnível e ciclovias, tudo para reduzir o tempo de viagem e aumentar a segurança”, afirmou.
Padrão moderno.
De acordo com o projeto apresentado, a nova ligação rodoviária deverá contar com pistas duplas e vias marginais nos dois sentidos, medida que busca melhorar o fluxo de veículos e reduzir acidentes em um trecho conhecido pelo alto volume de tráfego, principalmente durante feriados e temporadas de verão.
Entre as estruturas previstas estão 16 retornos ao longo da rodovia, iluminação em toda a extensão, um novo posto da Polícia Militar Rodoviária e a construção de 14 muros de contenção, essenciais para garantir a estabilidade da via em áreas de encosta.
Travessias seguras.
O projeto também inclui melhorias voltadas à mobilidade urbana. Estão previstas 23 passarelas elevadas e 14 passagens subterrâneas, que devem facilitar a travessia de pedestres entre bairros e o acesso às praias.
Outra novidade é a implantação de 44,5 quilômetros de ciclofaixa, incentivando o uso da bicicleta e ampliando as alternativas de transporte na região.
Túneis.
Por causa do relevo acidentado e da presença de áreas de Mata Atlântica, o projeto prevê a construção de dois túneis: um com cerca de 1,46 quilômetro de extensão e outro com aproximadamente 170 metros. As estruturas foram planejadas para atravessar trechos de difícil acesso e reduzir impactos ambientais.
Pontos de apoio.
Além da duplicação da rodovia, o plano prevê três pontos de atendimento ao usuário, além da criação de novos estacionamentos nas orlas das praias. A proposta é organizar o fluxo de veículos e facilitar o acesso aos principais pontos turísticos do Litoral Norte, especialmente durante os períodos de maior movimento.