Viadutos

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), negou a existência de qualquer problema estrutural em dois viadutos que ficam na região do Parque da Cidade: o Viaduto Tenente João Alves Cardoso e o Viaduto dos Expedicionários.

Requerimentos

As informações foram repassadas à Câmara em resposta a requerimentos dos vereadores Anderson Senna (PL) e Roberto Chagas (PL).