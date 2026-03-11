Viadutos
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), negou a existência de qualquer problema estrutural em dois viadutos que ficam na região do Parque da Cidade: o Viaduto Tenente João Alves Cardoso e o Viaduto dos Expedicionários.
Requerimentos
As informações foram repassadas à Câmara em resposta a requerimentos dos vereadores Anderson Senna (PL) e Roberto Chagas (PL).
Tenente 1
Sobre o Viaduto Tenente João Alves Cardoso, Senna afirmou que recebeu "questionamentos e relatos de munícipes quanto às condições do referido viaduto, gerando preocupação quanto à segurança de pedestres e motoristas que utilizam diariamente a via".
Tenente 2
Em resposta ao requerimento, Anderson afirmou que o viaduto "passa por vistoria e avaliação de forma sistemática pela equipe técnica" da Secretaria de Gestão de Obras, "não sendo constatada evolução dos espaçamentos nas juntas de dilatação em comparativo entre a situação atual e a encontrada em 2019".
Expedicionários 1
Sobre o Viaduto dos Expedicionários, Chagas afirmou que tem recebido "um número significativo de relatos de munícipes informando que as juntas de dilatação do referido viaduto aparentam estar excessivamente largas e apresentando expansão acentuada".
Expedicionários 2
Em resposta ao requerimento, Anderson afirmou que "em vistoria realizada pela equipe técnica foi constatada movimentação normal das juntas de dilatação. Essa movimentação pode ter ocasionado trincas no pavimento asfáltico, porém, não representa riscos aos usuários da estrutura".
Licitação
Nas respostas aos dois requerimentos, Anderson afirmou ainda que "a Prefeitura possui licitação em andamento para contratação de inspeção técnica especial em pontes e viadutos, com foco nos reparos das juntas de dilatação dessas estruturas".