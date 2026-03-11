A Nexiqon, empresa brasileira de tecnologia aplicada à construção civil, inaugura em 19 de março a sua primeira fábrica, que foi implantada em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Com 3,4 mil metros quadrados, a unidade terá capacidade para produzir 216 mil m² por mês de telhas, painéis e pisos para áreas úmidas a partir de resíduos industriais de difícil reciclagem, como filmes aluminizados usados em blisters de medicamentos e tubos de pasta de dente, além de areia de fundição e rejeitos de minério de ferro.