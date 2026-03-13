A Start Anglo Bilingual School iniciou suas atividades em Taubaté, marcando a chegada da rede ao Vale do Paraíba. A unidade é mantida por Anísio Spani, Marcelo Perrenoud e Alexandre Spani e atende alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – anos iniciais e finais, dentro de uma proposta de ensino bilíngue.

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O projeto educacional faz parte da rede criada pela SOMOS Educação, voltada ao ensino bilíngue no país. Entre os mantenedores, Anísio Spani acumula mais de 40 anos de atuação na área da educação e tem trajetória ligada ao Anglo de São José dos Campos. Marcelo Perrenoud é professor e autor de materiais didáticos do Sistema Anglo de Ensino. Já Alexandre Spani é administrador formado pelo Mackenzie e atua na área de gestão e projetos esportivos.