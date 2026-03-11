Entre os dias 13 e 15 de março, a sede da comunidade católica Canção Nova, em Cachoeira Paulista, vai receber o Acampamento de Cura e Libertação, que neste ano traz como tema “Reaviva o Dom de Deus que está em ti”. São esperados pregadores e exorcistas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre os pregadores confirmados estão: padre Anderson Guerra, sacerdote exorcista reconhecido por sua missão evangelizadora voltada à cura e libertação; padre Fábio Galdino, sacerdote exorcista e mestre em Teologia Dogmática; Danilo Gesualdo, membro da Comunidade Canção Nova, pregador, autor de livros e responsável pelos conteúdos do blog “Livres de Todo Mal”; e Ironi Spuldaro, fundador da missão “Há Poder de Deus”, conhecido por seu ministério de cura e libertação.