CURA E LIBERTAÇÃO

VALE: Evento reúne padres pregadores e exorcistas na Canção Nova

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Canção Nova
Evento contará com padre Anderson Guerra, exorcista e pregador
Evento contará com padre Anderson Guerra, exorcista e pregador

Entre os dias 13 e 15 de março, a sede da comunidade católica Canção Nova, em Cachoeira Paulista, vai receber o Acampamento de Cura e Libertação, que neste ano traz como tema “Reaviva o Dom de Deus que está em ti”. São esperados pregadores e exorcistas.

Entre os pregadores confirmados estão: padre Anderson Guerra, sacerdote exorcista reconhecido por sua missão evangelizadora voltada à cura e libertação; padre Fábio Galdino, sacerdote exorcista e mestre em Teologia Dogmática; Danilo Gesualdo, membro da Comunidade Canção Nova, pregador, autor de livros e responsável pelos conteúdos do blog “Livres de Todo Mal”; e Ironi Spuldaro, fundador da missão “Há Poder de Deus”, conhecido por seu ministério de cura e libertação.

A programação inclui pregações, momentos de oração, adoração ao Santíssimo Sacramento e celebrações da missa.

Padre Anderson Guerra disse que um encontro de cura e libertação na Comunidade Canção Nova é um tempo de profunda graça, no qual muitos corações se abrem à ação salvadora de Jesus Cristo.

O sacerdote explicou que, na oração e na Eucaristia, o Senhor toca as feridas da alma, renova a esperança e faz menção aos ensinamentos de Santo Agostinho: “Para Deus, nada é mais precioso do que a salvação de uma alma”.

“Que muitas vidas sejam restauradas e conduzidas ao caminho da salvação”, disse ele sobre as expectativas para o acampamento.

Ao refletir sobre a libertação do homem, São João Paulo 2º destacou que ela está ligada a uma profunda transformação interior. “A transformação é, portanto, um processo espiritual, em que o homem se aperfeiçoa na justiça e na santidade verdadeira”.

Aberto ao público e com entrada gratuita, o Acampamento de Cura e Libertação é um dos eventos mais aguardados pelos peregrinos que visitam a Canção Nova. O encontro, baseado nos ensinamentos da Igreja, busca conduzir os participantes a uma experiência de renovação espiritual.

 

SERVIÇO

Evento: Acampamento de Cura e Libertação
Local: Sede da Canção Nova – Cachoeira Paulista (SP)
Data: 13 a 15 de março de 2026
Pregadores: Padre Anderson Guerra, Padre Fábio Galdino, Danilo Gesualdo e Ironi Spuldaro
Entrada: gratuita

