Dois homens suspeitos de envolvimento em quadrilha de roubos na cidade de Itajubá (MG) foram presos em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (11).

A operação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, através da 2ª Delegacia Regional de Itajubá, em parceria com a Polícia Civil de São José dos Campos, a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).