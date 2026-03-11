Dois homens suspeitos de envolvimento em quadrilha de roubos na cidade de Itajubá (MG) foram presos em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (11).
A operação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, através da 2ª Delegacia Regional de Itajubá, em parceria com a Polícia Civil de São José dos Campos, a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).
Os policiais cumpriram três mandados de prisão referentes a delitos de roubos cometidos na cidade de Itajubá.
Segundo a Polícia Civil, a operação é resultado de uma investigação que apurou dois crimes de roubo na cidade mineira. O primeiro em uma associação que realizava bingos e o outro em um consultório médico.
Quatro autores foram identificados, sendo que um ainda se encontra foragido. Dois suspeitos foram presos em bairros das regiões norte e leste de São José. Um dos envolvidos na quadrilha já havia sido preso anteriormente.
A Polícia Civil informou que as diligências continuam para o cumprimento da prisão do último investigado.