11 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CAPTURA

Membros de quadrilha de roubos em MG são presos em São José; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Prisão do suspeito em São José dos Campos
Prisão do suspeito em São José dos Campos

Dois homens suspeitos de envolvimento em quadrilha de roubos na cidade de Itajubá (MG) foram presos em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A operação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, através da 2ª Delegacia Regional de Itajubá, em parceria com a Polícia Civil de São José dos Campos, a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).

Os policiais cumpriram três mandados de prisão referentes a delitos de roubos cometidos na cidade de Itajubá.

Segundo a Polícia Civil, a operação é resultado de uma investigação que apurou dois crimes de roubo na cidade mineira. O primeiro em uma associação que realizava bingos e o outro em um consultório médico.

Quatro autores foram identificados, sendo que um ainda se encontra foragido. Dois suspeitos foram presos em bairros das regiões norte e leste de São José. Um dos envolvidos na quadrilha já havia sido preso anteriormente.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para o cumprimento da prisão do último investigado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários