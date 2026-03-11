O Governo do Estado de São Paulo anunciou a criação de um sistema para otimizar o combate à violência doméstica e reduzir a subnotificação de casos. O boletim de ocorrência poderá ser formalizado pela Polícia Militar já no primeiro atendimento, sem que a vítima precise se deslocar até uma delegacia.

O sistema

A medida é uma resposta a um diagnóstico do programa SP Mulher, que identificou que muitas vítimas desistiam de oficializar a denúncia após o chamado via 190 por não terem condições ou suporte para ir à Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp