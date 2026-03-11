A Rodovia Presidente Dutra recebe, nesta quarta-feira (11), serviços de manutenção e limpeza em diversos pontos. A concessionária RioSP divulgou um cronograma com atividades que se estendem durante todo o dia, até as 17h18. As atividades incluem varrição, capina, roçada e conservação geral, com intervenções eventuais em trechos distribuídos entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Locais

No sentido Rio de Janeiro (Norte), as equipes de capina e conservação atuam nos trechos entre o km 108 e o km 95, e do km 61 ao km 66.

Já no sentido São Paulo (Sul), os serviços de varrição e roçada se concentram entre os km 165 e km 200, além de limpezas pontuais na região de Jacareí e Taubaté.