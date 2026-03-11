A Rodovia Presidente Dutra recebe, nesta quarta-feira (11), serviços de manutenção e limpeza em diversos pontos. A concessionária RioSP divulgou um cronograma com atividades que se estendem durante todo o dia, até as 17h18. As atividades incluem varrição, capina, roçada e conservação geral, com intervenções eventuais em trechos distribuídos entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Locais
No sentido Rio de Janeiro (Norte), as equipes de capina e conservação atuam nos trechos entre o km 108 e o km 95, e do km 61 ao km 66.
Já no sentido São Paulo (Sul), os serviços de varrição e roçada se concentram entre os km 165 e km 200, além de limpezas pontuais na região de Jacareí e Taubaté.
A concessionária alerta que as faixas de rolamento, tanto nas pistas expressas quanto nas marginais, podem sofrer intervenções temporárias com sinalização apropriada. Em caso de condições climáticas adversas, as operações podem ser suspensas ou reprogramadas.
Para quem trafega pela Dutra, a orientação é de atenção redobrada. Os motoristas devem reduzir a velocidade para 40 km/h ao se aproximarem dos locais em obras e realizar a mudança de faixa com antecedência. O respeito à sinalização é fundamental para evitar acidentes durante a movimentação de maquinários e operários na pista.