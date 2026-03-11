Com o início da Semana do Consumidor, o Procon de Taubaté disponibilizou orientações para que a população redobre os cuidados diante do aumento das ofertas no comércio físico e on-line.
O período, que tem como base o Dia do Consumidor em 15 de março, marca também os 35 anos do CDC (Código de Defesa do Consumidor), a legislação que rege as relações entre clientes e fornecedores.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Orientações
A equipe de fiscalização destaca que, embora a data ofereça oportunidades de economia, podem ocorrer táticas abusivas e fraudes comuns em épocas de grandes descontos. O órgão orienta que o consumidor pesquise preços antecipadamente para confirmar se a promoção é real e desconfie de valores excessivamente abaixo do mercado, sinal frequente de golpes digitais.
O planejamento financeiro também deve ser observado. É preciso evitar compras por impulso para não comprometer o orçamento familiar.
Em compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como via internet ou telefone, o Procon reforça que o direito de arrependimento garante o cancelamento da compra em até sete dias após o recebimento, independentemente de defeito no produto.
Uma outra recomendação importante é a solicitação de notas fiscais. O registro de comprovantes e notas fiscais permanece como o principal instrumento de defesa do cidadão em caso de futuras reclamações.
Atendimento
Consumidores podem procurar atendimento presencial no Procon de Taubaté de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rodoviária Velha. Para evitar filas, é possível realizar agendamento prévio pelos telefones (12) 3624-6610 e (12) 3624-2708 ou por meio do sistema digital da prefeitura.