Um homem é procurado após denúncia de assédio na praça Dom Epaminondas, no Centro de Taubaté. A vítima é uma mulher de 21 anos que estava a caminho do trabalho, na manhã do último domingo (8), quando se celebrou o Dia Internacional da Mulher.

O assediador pediu R$ 1 e depois tocou em suas próprias partes íntimas perto da jovem, que filmou o assédio (veja o vídeo abaixo). O caso foi registrado na Polícia Civil como importunação sexual.

“É um grande trauma que vou levar pra minha vida, infelizmente toda mulher vai passar por uma situação nojenta como essa, mas não posso me abalar, não quero me abalar”, disse ela a OVALE.

Como foi o assédio