APARECIDA

Romaria do Terço das Mulheres deve levar 30 mil ao Santuário

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Leon/Santuário Nacional
Romaria do Terço das Mulheres começa na próxima sexta
Romaria do Terço das Mulheres começa na próxima sexta

O Santuário Nacional de Aparecida vai receber devotas de todo o Brasil para a 13ª Romaria do Terço das Mulheres, realizada entre 13 e 15 de março, em Aparecida. A previsão é de que o encontro receba mais de 30 mil pessoas, público do ano passado.

O encontro reúne missas, procissões, momentos de consagração e show mariano, levando as participantes a rezarem pelas famílias a partir do tema “Terço das Mulheres: Vivemos em família a alegria do amor!”.

Em continuidade à reflexão da Romaria Nacional do Terço dos Homens deste ano e inspirado nos 10 anos da Exortação Apostólica Amoris Laetitia, do papa Francisco, o encontro propõe às mulheres um caminho para cuidar e viver a família com a alegria do amor. O encontro também reflete o lema “Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus” retirado do livro de Filipenses.

Neste ano, após a Procissão Mariana, convidados especiais recepcionam as mulheres do terço em Show Mariano. Com início às 19h30, na Tribuna Bento 16, se apresentam: Cantores de Deus, Irmão Alan e Junior Campos, Padre Camilo, Irmã Custódia e Cantoras do Santuário Nacional.

Programação

A programação do Terço das Mulheres inclui missas, procissões, consagração e show. Destaques incluem:

Sexta-feira (13)
18h - Missa de Abertura
19h - Novena de São José e Consagração do Terço das Mulheres

Sábado (14)
7h30 - Escola de Maria
8h30 - Acolhida das Mulheres do Terço
9h - Missa Solene
10h30 - Encontro com as coordenadoras
13h15 - Acolhida para o terço
14h - Terço Solene e Consagração
19h - Procissão Mariana em homenagem das Mulheres à Mãe Aparecida seguido de Show Mariano

Domingo (15)
8h - Missa de envio das Mulheres do Terço

