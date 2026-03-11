O Santuário Nacional de Aparecida vai receber devotas de todo o Brasil para a 13ª Romaria do Terço das Mulheres, realizada entre 13 e 15 de março, em Aparecida. A previsão é de que o encontro receba mais de 30 mil pessoas, público do ano passado.
O encontro reúne missas, procissões, momentos de consagração e show mariano, levando as participantes a rezarem pelas famílias a partir do tema “Terço das Mulheres: Vivemos em família a alegria do amor!”.
Em continuidade à reflexão da Romaria Nacional do Terço dos Homens deste ano e inspirado nos 10 anos da Exortação Apostólica Amoris Laetitia, do papa Francisco, o encontro propõe às mulheres um caminho para cuidar e viver a família com a alegria do amor. O encontro também reflete o lema “Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus” retirado do livro de Filipenses.
Neste ano, após a Procissão Mariana, convidados especiais recepcionam as mulheres do terço em Show Mariano. Com início às 19h30, na Tribuna Bento 16, se apresentam: Cantores de Deus, Irmão Alan e Junior Campos, Padre Camilo, Irmã Custódia e Cantoras do Santuário Nacional.
Programação
A programação do Terço das Mulheres inclui missas, procissões, consagração e show. Destaques incluem:
Sexta-feira (13)
18h - Missa de Abertura
19h - Novena de São José e Consagração do Terço das Mulheres
Sábado (14)
7h30 - Escola de Maria
8h30 - Acolhida das Mulheres do Terço
9h - Missa Solene
10h30 - Encontro com as coordenadoras
13h15 - Acolhida para o terço
14h - Terço Solene e Consagração
19h - Procissão Mariana em homenagem das Mulheres à Mãe Aparecida seguido de Show Mariano
Domingo (15)
8h - Missa de envio das Mulheres do Terço