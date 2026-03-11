O Santuário Nacional de Aparecida vai receber devotas de todo o Brasil para a 13ª Romaria do Terço das Mulheres, realizada entre 13 e 15 de março, em Aparecida. A previsão é de que o encontro receba mais de 30 mil pessoas, público do ano passado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O encontro reúne missas, procissões, momentos de consagração e show mariano, levando as participantes a rezarem pelas famílias a partir do tema “Terço das Mulheres: Vivemos em família a alegria do amor!”.