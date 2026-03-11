Caraguatatuba recebe neste sábado (14), às 16h, no Teatro Mario Covas, o espetáculo musical infanto-juvenil “As Heroínas do K-Pop”. Com autoria e direção de Ramon Materazzo, o espetáculo conta com figurinos e cenários coloridos e brilhantes, além de coreografias inspiradas em grupos de K-Pop.
O musical
Na trama, três amigas formam um grupo e se tornam famosas no mundo inteiro. Além do talento para música, elas são heroínas secretas que protegem a humanidade contra forças sombrias que ameaçam romper o equilíbrio entre dois mundos. O espetáculo traz lições sobre amizade, união e coragem.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ingressos
Os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria Rápida, pelo link https://tinyurl.com/4xbd2xam, ou presencialmente na Reticências Livraria, na rua Padre Anchieta, nº 556, no Centro.
O Teatro Mario Covas está localizado na avenida Goiás, nº 187, no Indaiá. Mais informações pelo Whatsapp (11) 96309-4770 ou (12) 3897-5661.