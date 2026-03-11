A educação municipal de São Sebastião alcançou projeção nacional com o projeto "Carolinas", desenvolvido pela professora Shirlei Rodrigues Pelizzaro na Escola Municipal Professora Cynthia Cliquet Luciano. A iniciativa é finalista do 3º Prêmio Professor Porvir entre mais de 600 projetos de todo o Brasil.
Projeto
A professora Shirlei utilizou a obra de Carolina Maria de Jesus para transformar as aulas de Língua Portuguesa em espaços de reflexão social e produção artística com alunos do 9º ano. O projeto promoveu uma imersão na realidade local durante 70 aulas, conectando a literatura com vivências das mulheres da comunidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As atividades incluíram a análise de obras literárias e audiovisuais, debates sobre os direitos das mulheres e exposições artísticas coletivas, além da criação de figurinos e cenários pelos próprios alunos para a montagem teatral "O Sonho de Bitita", que conquistou o prêmio de Melhor Peça no Festival Estudantil de Teatro de São Sebastião.
O reconhecimento do trabalho da professora ressalta que escola pública pode funcionar como um agente transformador.
Votação popular
A população pode apoiar essa iniciativa votando no projeto através do link oficial https://tinyurl.com/9csy5b75.
A votação segue até o dia 31 de março. Basta procurar pelo nome e a foto da professora Shirlei Rodrigues Pelizzaro na página.