A educação municipal de São Sebastião alcançou projeção nacional com o projeto "Carolinas", desenvolvido pela professora Shirlei Rodrigues Pelizzaro na Escola Municipal Professora Cynthia Cliquet Luciano. A iniciativa é finalista do 3º Prêmio Professor Porvir entre mais de 600 projetos de todo o Brasil.

Projeto

A professora Shirlei utilizou a obra de Carolina Maria de Jesus para transformar as aulas de Língua Portuguesa em espaços de reflexão social e produção artística com alunos do 9º ano. O projeto promoveu uma imersão na realidade local durante 70 aulas, conectando a literatura com vivências das mulheres da comunidade.

