Moradora do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, uma idosa de 65 anos sofre com cálculos renais grandes e precisa passar por uma microcirurgia chamada nefrolitotripsia.

De acordo com a família, ela, que sobreviveu a um câncer que resultou na retirada do outro rim, está aguardando há quatro anos por uma avaliação e encaminhamento cirúrgico na rede SUS do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A espera