Moradora do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, uma idosa de 65 anos sofre com cálculos renais grandes e precisa passar por uma microcirurgia chamada nefrolitotripsia.
De acordo com a família, ela, que sobreviveu a um câncer que resultou na retirada do outro rim, está aguardando há quatro anos por uma avaliação e encaminhamento cirúrgico na rede SUS do município.
A espera
Em contato com OVALE, a família relatou o estado de dor e de debilidade na saúde da paciente. Segundo o filho, apesar do acompanhamento com oncologista, a avaliação nunca é agendada.
“Ela faz acompanhamento. A oncologista deu uma carta explicando tudo que ela tem urgência e prioridade pois está com 65 anos de idade. Ela sente dores todos dias e nunca foi chamada para uma avaliação. Só alegam que tem que esperar,de vez em quando marcam um urologista ,e não dão resposta nenhuma” desabafa o filho.
OVALE teve acesso a um dos encaminhamentos médicos, com data de 27 de fevereiro de 2026, onde há em destaque a observação de urgência e prioridade, além dos dizeres: “Encaminho novamente para urologia avaliar procedimento/nefrolitotripsia para cálculo renal”.
O documento também aponta um breve histórico do caso com início em abril de 2022 e relatos de observações em julho de 2025.
Posicionamento da Prefeitura
Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de São José dos Campos informou que a paciente será atendida em consulta na próxima segunda-feira (16) e passará por avaliação cirúrgica na quarta-feira (18), no Hospital Municipal.
A Prefeitura esclareceu que não há prazos de espera, variando conforme a demanda e a capacidade de atendimento, e que a posição na fila é definida pela prioridade médica, considerando a gravidade dos casos.
Ressaltou ainda que as filas para procedimentos estão sendo reduzidas por meio de credenciamentos com diversos hospitais, instituições e clínicas particulares do município e novos editais, como o aberto na última quinta-feira (5), que deverá ampliar a oferta de vagas mensais para consultas em 54% para oito especialidades médicas, incluindo nefrologista adulto.