OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
CHUVA

SJC e Taubaté devem ter dias de chuva frequente e temporais

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Chuva forte se aproxima do Vale

A atuação de ventos úmidos vindos do oceano, combinada com sistemas meteorológicos na atmosfera, deve manter o tempo instável em grande parte do Sudeste ao longo desta semana, com atenção especial para o Vale do Paraíba, além do litoral de São Paulo e áreas do Sul de Minas Gerais.

Na região do Vale, cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena podem registrar chuvas persistentes e acumulados elevados, segundo a previsão meteorológica.

De acordo com os especialistas, a forte infiltração de ar marítimo, associada à circulação de ventos em níveis médios da atmosfera, favorece a formação de áreas de instabilidade que permanecem ativas por várias horas, especialmente nas regiões próximas ao litoral e no Vale do Paraíba.

Esse cenário também deve manter muita nebulosidade ao longo dos próximos dias, com temperaturas mais amenas, principalmente nas cidades próximas à Serra do Mar.

Quarta-feira com risco de temporais.

A previsão indica que a quarta-feira deve ser marcada por chuva desde as primeiras horas do dia em diversas áreas do estado de São Paulo. Ao longo do período, a circulação marítima tende a se intensificar, aumentando o volume das precipitações.

No Vale do Paraíba e no litoral norte paulista, as pancadas podem ganhar força durante o dia, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes e episódios de temporais isolados.

A situação também inspira atenção no Litoral Norte, especialmente em municípios como Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião, onde o acumulado de chuva pode ser mais elevado devido à influência direta da umidade vinda do mar.

