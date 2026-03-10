A atuação de ventos úmidos vindos do oceano, combinada com sistemas meteorológicos na atmosfera, deve manter o tempo instável em grande parte do Sudeste ao longo desta semana, com atenção especial para o Vale do Paraíba, além do litoral de São Paulo e áreas do Sul de Minas Gerais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na região do Vale, cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena podem registrar chuvas persistentes e acumulados elevados, segundo a previsão meteorológica.