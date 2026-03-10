A atuação de ventos úmidos vindos do oceano, combinada com sistemas meteorológicos na atmosfera, deve manter o tempo instável em grande parte do Sudeste ao longo desta semana, com atenção especial para o Vale do Paraíba, além do litoral de São Paulo e áreas do Sul de Minas Gerais.
Na região do Vale, cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena podem registrar chuvas persistentes e acumulados elevados, segundo a previsão meteorológica.
De acordo com os especialistas, a forte infiltração de ar marítimo, associada à circulação de ventos em níveis médios da atmosfera, favorece a formação de áreas de instabilidade que permanecem ativas por várias horas, especialmente nas regiões próximas ao litoral e no Vale do Paraíba.
Esse cenário também deve manter muita nebulosidade ao longo dos próximos dias, com temperaturas mais amenas, principalmente nas cidades próximas à Serra do Mar.
Quarta-feira com risco de temporais.
A previsão indica que a quarta-feira deve ser marcada por chuva desde as primeiras horas do dia em diversas áreas do estado de São Paulo. Ao longo do período, a circulação marítima tende a se intensificar, aumentando o volume das precipitações.
No Vale do Paraíba e no litoral norte paulista, as pancadas podem ganhar força durante o dia, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes e episódios de temporais isolados.
A situação também inspira atenção no Litoral Norte, especialmente em municípios como Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião, onde o acumulado de chuva pode ser mais elevado devido à influência direta da umidade vinda do mar.