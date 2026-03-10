A jovem Ana Paula Viana Rodrigues, de 19 anos, foi assassinada por estrangulamento enquanto trabalhava sozinha em uma loja. O crime foi enquadrado pela polícia como latrocínio, quando há roubo seguido de morte. O suspeito foi preso poucas horas depois.

O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (9), no centro do município de Santana, no Amapá. De acordo com a Polícia Militar, Ana Paula estava sozinha no estabelecimento no momento do crime.