A jovem Ana Paula Viana Rodrigues, de 19 anos, foi assassinada por estrangulamento enquanto trabalhava sozinha em uma loja. O crime foi enquadrado pela polícia como latrocínio, quando há roubo seguido de morte. O suspeito foi preso poucas horas depois.
O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (9), no centro do município de Santana, no Amapá. De acordo com a Polícia Militar, Ana Paula estava sozinha no estabelecimento no momento do crime.
A situação começou a ser descoberta quando a proprietária da loja percebeu uma movimentação suspeita nas câmeras de segurança do local. Preocupada, ela decidiu ir até o estabelecimento e, durante o trajeto, encontrou uma viatura da Polícia Militar e pediu apoio.
Ao chegarem à loja, os policiais localizaram a jovem já sem vida no depósito do estabelecimento, com sinais de estrangulamento. Inicialmente, acreditava-se que nada havia sido levado do local.
Com o avanço das investigações, a polícia identificou que o celular da vítima havia sido roubado, o que levou à caracterização do crime como latrocínio. O principal suspeito foi identificado como Cláudio Pacheco, de 42 anos, conhecido pelo apelido de “Coringa”.
Segundo a Polícia Militar, após o crime o homem trocou o celular da vítima por seis pedras de crack em um ponto de venda de drogas da cidade. A Polícia Civil informou ainda que ele é usuário de entorpecentes e confessou ter cometido o crime sob efeito de drogas.
Após buscas realizadas pelas forças de segurança, o suspeito foi localizado e preso na noite do mesmo dia. Ele permanece à disposição da Justiça.
Ana Paula era estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amapá (Unifap). A morte da jovem gerou grande comoção entre familiares, amigos e colegas, que prestaram homenagens nas redes sociais.