Um bebê morreu na noite de segunda-feira (9) após ingerir dez comprimidos de um medicamento de uso controlado. Os pais da criança foram presos em flagrante após o caso ser comunicado às autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo informações da polícia, a mãe relatou aos agentes que havia tomado o medicamento e também oferecido os comprimidos ao bebê.