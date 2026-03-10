Um bebê morreu na noite de segunda-feira (9) após ingerir dez comprimidos de um medicamento de uso controlado. Os pais da criança foram presos em flagrante após o caso ser comunicado às autoridades.
A ocorrência foi registrada em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo informações da polícia, a mãe relatou aos agentes que havia tomado o medicamento e também oferecido os comprimidos ao bebê.
O companheiro dela apresentou outra versão durante o depoimento. Ele afirmou que a mulher insistiu em dar o remédio à criança na tentativa de fazê-la dormir ou ficar mais calma, mesmo após ser alertada de que o medicamento era destinado ao uso de adultos.
Após o ocorrido, a polícia foi acionada e o casal acabou detido em flagrante. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte da criança.