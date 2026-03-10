10 de março de 2026
CRIME

Mãe mata bebê após dar dez comprimidos de remédio controlado

Por Da Redação | Praia Grande (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um bebê morreu na noite de segunda-feira (9) após ingerir dez comprimidos de um medicamento de uso controlado. Os pais da criança foram presos em flagrante após o caso ser comunicado às autoridades.

A ocorrência foi registrada em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo informações da polícia, a mãe relatou aos agentes que havia tomado o medicamento e também oferecido os comprimidos ao bebê.

O companheiro dela apresentou outra versão durante o depoimento. Ele afirmou que a mulher insistiu em dar o remédio à criança na tentativa de fazê-la dormir ou ficar mais calma, mesmo após ser alertada de que o medicamento era destinado ao uso de adultos.

Após o ocorrido, a polícia foi acionada e o casal acabou detido em flagrante. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte da criança.

