Um idoso de 83 anos foi encontrado morto e com o corpo esquartejado após passar vários dias desaparecido. A investigação apontou que ele teria sido assassinado dentro da própria casa e que os responsáveis tentaram ocultar o crime enterrando os restos mortais em uma área de mata.
O caso foi registrado em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi identificada como Jurandir. De acordo com a polícia, o corpo foi retirado da residência em um carrinho de mão e levado até uma chácara, onde acabou enterrado em uma cova rasa.
Durante as investigações, a filha adotiva do idoso e o companheiro dela confessaram participação no crime. Segundo relato à polícia, após o assassinato, os suspeitos tentaram se desfazer do corpo antes de transportá-lo até o local onde foi enterrado.
Ainda conforme apurado, os restos mortais foram colocados em um carrinho de mão e levados até uma área de mata próxima à propriedade. A polícia investiga todos os detalhes da ação e a participação de cada envolvido.
A principal linha de investigação aponta que o crime teria sido motivado por interesse financeiro. A suspeita é de que os envolvidos pretendiam ficar com a aposentadoria e a casa da vítima.
O desaparecimento do idoso foi percebido por outro filho, que procurou a polícia após não conseguir mais contato com o pai. A partir do registro do boletim de ocorrência, as autoridades iniciaram as diligências que levaram à descoberta do crime.