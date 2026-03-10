Um idoso de 83 anos foi encontrado morto e com o corpo esquartejado após passar vários dias desaparecido. A investigação apontou que ele teria sido assassinado dentro da própria casa e que os responsáveis tentaram ocultar o crime enterrando os restos mortais em uma área de mata.

O caso foi registrado em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi identificada como Jurandir. De acordo com a polícia, o corpo foi retirado da residência em um carrinho de mão e levado até uma chácara, onde acabou enterrado em uma cova rasa.