Um homem foi preso suspeito de mandar matar o próprio tio após supostamente pagar R$ 10 mil pela execução. De acordo com a investigação, ele teria planejado o crime e também fornecido a arma utilizada no assassinato. A motivação, segundo a polícia, estaria ligada a um relacionamento extraconjugal entre a esposa do suspeito e a vítima.
O caso ocorreu em uma oficina localizada no Setor Leste, em Planaltina de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil aponta o sobrinho da vítima, identificado como José Wallases, como o possível mentor intelectual do homicídio.
O crime foi cometido no dia 6 de janeiro e acabou registrado por câmeras de segurança do local. As imagens mostram o homem contratado para executar o assassinato chegando ao estabelecimento e simulando uma entrega.
Após uma breve conversa com o mecânico, ele deixou o local e retornou minutos depois, já armado. De acordo com os registros, a vítima foi rendida e obrigada a se ajoelhar antes de ser atingida por disparos na cabeça.
O mecânico morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do crime e a participação dos envolvidos.