Um homem foi preso suspeito de mandar matar o próprio tio após supostamente pagar R$ 10 mil pela execução. De acordo com a investigação, ele teria planejado o crime e também fornecido a arma utilizada no assassinato. A motivação, segundo a polícia, estaria ligada a um relacionamento extraconjugal entre a esposa do suspeito e a vítima.

O caso ocorreu em uma oficina localizada no Setor Leste, em Planaltina de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil aponta o sobrinho da vítima, identificado como José Wallases, como o possível mentor intelectual do homicídio.