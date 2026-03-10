Duas pessoas morreram e um adolescente ficou ferido após um incêndio atingir uma residência na madrugada desta segunda-feira. As vítimas são uma mulher de 40 anos e a filha dela, de apenas 6 anos. O fogo mobilizou equipes de resgate durante a madrugada.

O caso ocorreu em uma casa na Rua Murilo Vasconcelos, no bairro Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas que tomaram o imóvel.