SAÚDE

De tanto roer unhas, Gabby quase perdeu um dedo por infecção

Por Da Redação | Estados Unidos
| Tempo de leitura: 2 min
De tanto roer unhas, Gabby quase perdeu um dedo por infecção

Uma jovem de 21 anos enfrentou uma infecção grave em um dos dedos da mão após uma inflamação que evoluiu rapidamente e quase resultou na perda do membro. O problema começou como uma irritação aparentemente simples, mas se agravou em poucos dias, exigindo atendimento médico e até cirurgia de urgência.

A situação foi relatada por Gabby Swierzewski em entrevista à revista People. Segundo ela, o quadro pode estar relacionado ao hábito de roer as unhas, que mantém desde a infância. A jovem afirmou que já estava acostumada a pequenas inflamações ou unhas encravadas, mas desta vez os sintomas foram muito mais intensos.

Gabby contou que os primeiros sinais apareceram no dia 6 de fevereiro, quando começou a sentir dor em um dos dedos. Inicialmente, ela acreditou que se tratava apenas de uma unha encravada, mas o desconforto aumentou rapidamente e, em poucas horas, o dedo ficou bastante inchado.

Ela procurou atendimento médico e recebeu antibióticos e uma pomada para tratar a infecção. Mesmo com o início do tratamento, a dor continuou e o inchaço não apresentou melhora significativa.

Dois dias depois, a jovem buscou ajuda em uma clínica especializada em unhas encravadas. No local, profissionais tentaram drenar um possível abscesso e realizar um procedimento na unha. No entanto, ao invés de pus, apenas sangue foi retirado durante a tentativa de drenagem.

No dia 16 de fevereiro, a dor se tornou insuportável e Gabby procurou atendimento em um pronto-socorro nas primeiras horas da manhã. Os médicos realizaram uma incisão no dedo e drenaram vários abscessos formados na região.

Apesar do procedimento, o inchaço persistiu e ela foi encaminhada a uma especialista em cirurgia da mão para avaliação mais detalhada. Poucos dias depois, a jovem precisou passar por uma cirurgia de urgência para limpar completamente a área afetada pela infecção.

