Uma jovem de 21 anos enfrentou uma infecção grave em um dos dedos da mão após uma inflamação que evoluiu rapidamente e quase resultou na perda do membro. O problema começou como uma irritação aparentemente simples, mas se agravou em poucos dias, exigindo atendimento médico e até cirurgia de urgência.
A situação foi relatada por Gabby Swierzewski em entrevista à revista People. Segundo ela, o quadro pode estar relacionado ao hábito de roer as unhas, que mantém desde a infância. A jovem afirmou que já estava acostumada a pequenas inflamações ou unhas encravadas, mas desta vez os sintomas foram muito mais intensos.
Gabby contou que os primeiros sinais apareceram no dia 6 de fevereiro, quando começou a sentir dor em um dos dedos. Inicialmente, ela acreditou que se tratava apenas de uma unha encravada, mas o desconforto aumentou rapidamente e, em poucas horas, o dedo ficou bastante inchado.
Ela procurou atendimento médico e recebeu antibióticos e uma pomada para tratar a infecção. Mesmo com o início do tratamento, a dor continuou e o inchaço não apresentou melhora significativa.
Dois dias depois, a jovem buscou ajuda em uma clínica especializada em unhas encravadas. No local, profissionais tentaram drenar um possível abscesso e realizar um procedimento na unha. No entanto, ao invés de pus, apenas sangue foi retirado durante a tentativa de drenagem.
No dia 16 de fevereiro, a dor se tornou insuportável e Gabby procurou atendimento em um pronto-socorro nas primeiras horas da manhã. Os médicos realizaram uma incisão no dedo e drenaram vários abscessos formados na região.
Apesar do procedimento, o inchaço persistiu e ela foi encaminhada a uma especialista em cirurgia da mão para avaliação mais detalhada. Poucos dias depois, a jovem precisou passar por uma cirurgia de urgência para limpar completamente a área afetada pela infecção.