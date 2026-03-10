Uma jovem de 21 anos enfrentou uma infecção grave em um dos dedos da mão após uma inflamação que evoluiu rapidamente e quase resultou na perda do membro. O problema começou como uma irritação aparentemente simples, mas se agravou em poucos dias, exigindo atendimento médico e até cirurgia de urgência.

A situação foi relatada por Gabby Swierzewski em entrevista à revista People. Segundo ela, o quadro pode estar relacionado ao hábito de roer as unhas, que mantém desde a infância. A jovem afirmou que já estava acostumada a pequenas inflamações ou unhas encravadas, mas desta vez os sintomas foram muito mais intensos.