Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (10) após invadir a creche municipal José Lopes Vieira, no bairro Cecap III, em Taubaté. A ação foi identificada pelo sistema de monitoramento da cidade e terminou com a detenção do suspeito dentro da unidade escolar.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a ocorrência foi registrada por volta das 2h30, quando operadores do Centro de Gestão Integrada perceberam, pelas câmeras de vigilância conectadas ao sistema da prefeitura, a presença de um homem dentro da creche. Diante da situação, equipes de patrulhamento foram acionadas e seguiram imediatamente para o local.