Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (10) após invadir a creche municipal José Lopes Vieira, no bairro Cecap III, em Taubaté. A ação foi identificada pelo sistema de monitoramento da cidade e terminou com a detenção do suspeito dentro da unidade escolar.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, a ocorrência foi registrada por volta das 2h30, quando operadores do Centro de Gestão Integrada perceberam, pelas câmeras de vigilância conectadas ao sistema da prefeitura, a presença de um homem dentro da creche. Diante da situação, equipes de patrulhamento foram acionadas e seguiram imediatamente para o local.
Ao chegarem à unidade, os agentes encontraram um buraco no alambrado que cerca o prédio, indicando o ponto de invasão. Durante a vistoria no interior da creche, os guardas localizaram o suspeito dentro da cozinha, onde ele já havia separado quatro pacotes de carne, somando cerca de cinco quilos de alimentos, que seriam levados do local.
Segundo a GCM, o homem detido possui passagem anterior pelo sistema prisional. Aos agentes, ele afirmou ser usuário de drogas e relatou que pretendia vender os alimentos para conseguir dinheiro e comprar entorpecentes.
O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu à disposição da Justiça.