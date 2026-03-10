Um homem foi morto a tiros dentro de um bar na madrugada de sábado (7) após um atirador armado invadir o local e abrir fogo. A esposa da vítima também foi baleada ao tentar ajudá-lo e precisou ser socorrida. O autor dos disparos fugiu após o crime.

O caso ocorreu por volta das 3h50 em um bar localizado no centro de Comodoro, em Mato Grosso. A vítima, identificada como Rodrigo, foi atingida por diversos tiros e morreu ainda no local.