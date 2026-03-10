Um homem foi morto a tiros dentro de um bar na madrugada de sábado (7) após um atirador armado invadir o local e abrir fogo. A esposa da vítima também foi baleada ao tentar ajudá-lo e precisou ser socorrida. O autor dos disparos fugiu após o crime.
O caso ocorreu por volta das 3h50 em um bar localizado no centro de Comodoro, em Mato Grosso. A vítima, identificada como Rodrigo, foi atingida por diversos tiros e morreu ainda no local.
Durante o ataque, a esposa dele tentou prestar socorro e acabou atingida por um disparo no pescoço. Ela foi atendida e encaminhada para uma unidade hospitalar do município. De acordo com as primeiras informações, o estado de saúde é considerado estável.
Conforme a Polícia Civil de Mato Grosso, o suspeito chegou ao estabelecimento usando capacete, luvas e com o rosto coberto, o que dificultou sua identificação. Testemunhas relataram que ele efetuou vários disparos contra a vítima.
Rodrigo foi atingido por mais de cinco tiros. Equipes da Politec (Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica) estiveram no local para os procedimentos de investigação e coleta de provas. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
A motivação do crime ainda não foi confirmada e o caso segue sob investigação das autoridades.